Огонь-Догановская (Ремишевская) Елена Маркеловна
женский, родилась 16.06.1867, Брест, Брестская область
умерла После 1937
Супруги
Огонь-Догановский Аркадий Платонович04.04.1854 г.р.
Дети
Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич23.06.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1891
Сын: Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Аркадий Платонович
г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
После 1937