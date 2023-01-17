Огонь-Догановская (Ремишевская) Елена Маркеловна
Место рождения
Дата рождения16.06.1867
Дата смертиПосле 1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1891
Сын: Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Аркадий Платонович
г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1937