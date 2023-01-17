Огонь-Догановская (Ремишевская) Елена Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Ремишевская) Елена Маркеловна

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Место рождения

Брест, Брестская область

Дата рождения

16.06.1867

Дата смерти

После 1937

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
23.06.1891

Сын: Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Аркадий Платонович

г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Аркадий Платонович

Смерть
После 1937
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