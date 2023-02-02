Огонь-Догановская (Ремишевская) Елена Маркеловна 16.06.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Огонь-Догановская (Ремишевская) Елена Маркеловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.06.1867, Брест, Брестская область

умерла После 1937

Супруги
Огонь-Догановский Аркадий Платонович04.04.1854 г.р.
Дети
Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич23.06.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Брест, Брестская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Аркадий Платонович

Рождение ребёнка
23.06.1891

Сын: Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Аркадий Платонович

г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя

Смерть
После 1937

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