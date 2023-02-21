Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич
Место рожденияг. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения23.06.1891
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1891
г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похоронен в 1963 - Старое кладбище, Ялта, Крым