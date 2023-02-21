Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгонь-Догановский Сергей Аркадьевич

Огонь-Догановский Сергей Аркадьевич

avatar

Место рождения

г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

23.06.1891

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1891

Отец: Огонь-Догановский Аркадий Платонович

Мать: Огонь-Догановская Елена Маркеловна

г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Анастасия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Ида Исаевна

Смерть
1963
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похоронен в 1963 - Старое кладбище, Ялта, Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close