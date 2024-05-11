Ермолин Тимофей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолин Андрей Игнатьевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолин Виталий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ермолина Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баребина Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Ермолина Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолина Алевтина Тимофеевна
Мать ребёнка: Ермолина Анфиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1956
Сын: Ермолин Вячеслав Тимофеевич
Мать ребёнка: Ермолина Анфиса Васильевна
Смерть
Неизвестно