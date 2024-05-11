Ермолин Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Тимофей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолин Андрей Игнатьевич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолин Виталий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ермолина Анфиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баребина Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Ермолина Анфиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолина Алевтина Тимофеевна

Мать ребёнка: Ермолина Анфиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Анфиса Васильевна

Рождение ребёнка
18.05.1956

Сын: Ермолин Вячеслав Тимофеевич

Мать ребёнка: Ермолина Анфиса Васильевна

Ермолино, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Ермолино, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

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