Близняк Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близняк Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Близняк Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Близняк Николай Иванович

Мать ребёнка: Близняк Мария Никитовна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Близняк Владимир Иванович

Мать ребёнка: Близняк Мария Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Близняк Мария Никитовна

Смерть
Неизвестно
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