Близняк Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Близняк Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Близняк Мария Никитовна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Близняк Владимир Иванович
Мать ребёнка: Близняк Мария Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Близняк Мария Никитовна
Смерть
Неизвестно