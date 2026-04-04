Танеева (Толстая) Надежда Илларионовна
женский, родилась 08.11.1860, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 13.03.1937, Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
МатьТолстая (Голицына) Александра Александровна30.10.1823 г.р.
ОтецТолстой Илларион Николаевич10.10.1832 г.р.
Супруги
Танеев Александр СергеевичНеизвестно г.р.
Дети
Вырубова (Танеева) Мария (Анна) Александровна16.07.1884 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Леонтьева (Танеева) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Танеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
16.07.1884
Дочь: Вырубова (Танеева) Мария (Анна) Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.02.1887
Сын: Танеев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Танеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.05.1888
Сын: Танеев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Танеев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
08.11.1888
Дочь: Фон Пистолькорс (Танеева) Александра Александровна
Отец ребёнка: Танеев Александр Сергеевич
Смерть
13.03.1937
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область