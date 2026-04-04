Танеева (Толстая) Надежда Илларионовна 08.11.1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Танеева (Толстая) Надежда Илларионовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.11.1860, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 13.03.1937, Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Мать
Толстая (Голицына) Александра Александровна30.10.1823 г.р.
Отец
Толстой Илларион Николаевич10.10.1832 г.р.
Супруги
Танеев Александр СергеевичНеизвестно г.р.
Дети
Леонтьева (Танеева) Елизавета Александровна1881 г.р.
Вырубова (Танеева) Мария (Анна) Александровна16.07.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1860

Отец: Толстой Илларион Николаевич

Мать: Толстая (Голицына) Александра Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Леонтьева (Танеева) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Танеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
16.07.1884

Дочь: Вырубова (Танеева) Мария (Анна) Александровна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
19.02.1887

Сын: Танеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Танеев Александр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Танеев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Танеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
08.11.1888

Дочь: Фон Пистолькорс (Танеева) Александра Александровна

Отец ребёнка: Танеев Александр Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
13.03.1937
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

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