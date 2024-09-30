Ханнолайнен (Хамалайнен) Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.03.1932
Рождение ребёнка
21.05.1933
Сын: Ханнолайнен Суло Павлович
Отец ребёнка: Ханнолайнен Павел Андреевич
Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно