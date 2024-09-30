Ханнолайнен (Хамалайнен) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханнолайнен (Хамалайнен) Ольга Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.03.1932

Муж: Ханнолайнен Павел Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1933

Сын: Ханнолайнен Суло Павлович

Отец ребёнка: Ханнолайнен Павел Андреевич

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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