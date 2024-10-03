Перепелкина (Карасева) Васса Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина (Карасева) Васса Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1859 ст.

Отец: Карасев Макар Филимонов

Мать: Карасева Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелкин Илья Семенов

Отец ребёнка: Перепелкин Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепелкина Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Перепелкин Семен Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несынова (Перепелкина) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Перепелкин Семен Петрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сероштан (Перепелкина) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Перепелкин Семен Петрович

Смерть
Неизвестно

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