Перепелкина (Карасева) Васса Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1859 ст.
Отец: Карасев Макар Филимонов
Мать: Карасева Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перепелкин Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перепелкина Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Перепелкин Семен Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несынова (Перепелкина) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Перепелкин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сероштан (Перепелкина) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Перепелкин Семен Петрович
Смерть
Неизвестно