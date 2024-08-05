Варёнова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варёнова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенов Антон Панфилович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Варенов Лукьян Антонович

Отец ребёнка: Варенов Антон Панфилович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Варенов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Варенов Антон Панфилович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Варенова Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Варенов Антон Панфилович

Смерть
Неизвестно

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