- Федосья Митреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Федосья Митреева

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Место рождения

г. Вятка?

Дата рождения

Вычислено 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вятка?
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Мухина Николай Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Якимович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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