(Селуанова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Селуанова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1875

Муж: Еремин Кузьма Герасимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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