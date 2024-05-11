Васильчиков Григорий Илларионович
мужской, родился 01.08.1817, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 29.05.1818, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецВасильчиков Илларион Васильевич08.06.1876 г.р.
МатьВасильчикова (Пашкова) Татьяна Васильевна25.07.1893 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1817
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.05.1818
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург