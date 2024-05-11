Васильчиков Григорий Илларионович 01.08.1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Васильчиков Григорий Илларионович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.08.1817, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 29.05.1818, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Васильчиков Илларион Васильевич08.06.1876 г.р.
Мать
Васильчикова (Пашкова) Татьяна Васильевна25.07.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1817

Отец: Васильчиков Илларион Васильевич

Мать: Васильчикова (Пашкова) Татьяна Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
29.05.1818
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.190. с. 187. Метрические книги церкви Входа Господня во Иерусалим, что у Лигова канала. Похоронен: Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург.

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