Сандуляк Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1985
Сын: Сандуляк Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Сандуляк (Дмитришина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1987
Сын: Сандуляк Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Сандуляк (Дмитришина) Надежда Ивановна