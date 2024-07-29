Сандуляк Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандуляк Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандуляк (Дмитришина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1985

Сын: Сандуляк Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Сандуляк (Дмитришина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1987

Сын: Сандуляк Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Сандуляк (Дмитришина) Надежда Ивановна

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