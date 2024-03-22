Володина (Евсюкова) Минодора Васильева
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
16.01.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
07.09.1911
Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
22.07.1916
Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
18.08.1917
Сын: Володин (volodin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)
Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно