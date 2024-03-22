Володина (Евсюкова) Минодора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Евсюкова) Минодора Васильева

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Евсюков Василий Евлампиев

Мать: Евсюкова Евдокия Яковлева

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
16.01.1905

Муж: Володин Василий Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1911

Сын: Володин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.07.1916

Сын: Володин Борис Васильев

Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.08.1917

Сын: Володин (volodin) Александр Васильевич (Aleksandr Vasilyevich)

Отец ребёнка: Володин Василий Алексеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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