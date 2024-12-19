Леонтьев Владимир Николаевич 11.07.1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьев Владимир Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.07.1818

умер 1873

Отец
Леонтьев Николай Борисович1784 г.р.
Мать
Леонтьева (Карабанова) Феодосия Петровна?.02.1794 г.р.
Супруги
Леонтьева (Шредер) Мария НиколаевнаПосле 1820 г.р.
Дети
Леонтьев Николай Владимирович07.12.1845 г.р.
Леонтьева Мария Владимировна01.07.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1818

Отец: Леонтьев Николай Борисович

Мать: Леонтьева (Карабанова) Феодосия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева (Шредер) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.1845

Сын: Леонтьев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Леонтьева (Шредер) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.07.1847

Дочь: Леонтьева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Леонтьева (Шредер) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Леонтьев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Леонтьева (Шредер) Мария Николаевна

Смерть
1873

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