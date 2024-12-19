Леонтьев Владимир Николаевич
мужской, родился 11.07.1818
умер 1873
ОтецЛеонтьев Николай Борисович1784 г.р.
МатьЛеонтьева (Карабанова) Феодосия Петровна?.02.1794 г.р.
Супруги
Леонтьева (Шредер) Мария НиколаевнаПосле 1820 г.р.
Дети
Леонтьев Николай Владимирович07.12.1845 г.р.
Леонтьева Мария Владимировна01.07.1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1845
Сын: Леонтьев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Леонтьева (Шредер) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1847
Дочь: Леонтьева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Леонтьева (Шредер) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Леонтьев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Леонтьева (Шредер) Мария Николаевна
Смерть
1873