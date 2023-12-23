Потькова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1880
Дочь: Потькова Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Потьков Григорий Алексеевич
Место жительства
1880
Рождение ребёнка
01.04.1887
Сын: Потьков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Потьков Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно