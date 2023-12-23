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Потькова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1880

Дочь: Потькова Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Потьков Григорий Алексеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1880
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Потьков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Потьков Григорий Алексеевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потьков Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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