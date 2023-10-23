Карпов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1925
Дата смерти09.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925
Отец: Карпов Иван
Мать: Карпова Пелагия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Владимир
Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья
Бракосочетание
22.02.1947
Рождение ребёнка
22.05.1948
Сын: Карпов Николай
Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья
Рождение ребёнка
28.12.1950
Рождение ребёнка
01.08.1953
Сын: Карпов Виктор
Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья
Рождение ребёнка
11.11.1956
Рождение ребёнка
17.01.1962
Рождение ребёнка
05.06.1964
Сын: Карпов Сергей
Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья
Рождение ребёнка
13.05.1967
Смерть
09.02.1984