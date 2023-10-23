Карпов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1925

Дата смерти

09.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

1948 г.р.
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1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1925

Отец: Карпов Иван

Мать: Карпова Пелагия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Владимир

Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья

Бракосочетание
22.02.1947

Жена: Карпова (Чукалова) Просковья

Рождение ребёнка
22.05.1948

Сын: Карпов Николай

Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья

Рождение ребёнка
28.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья

Рождение ребёнка
01.08.1953

Сын: Карпов Виктор

Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья

Рождение ребёнка
11.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья

Рождение ребёнка
17.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья

Рождение ребёнка
05.06.1964

Сын: Карпов Сергей

Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья

Рождение ребёнка
13.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпова (Чукалова) Просковья

Смерть
09.02.1984

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