Зарецкий Залман Абрамович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зарецкий Залман Абрамович

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Место рождения

д. Белёв, Барсуковский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь (Bialioŭ, Zhytkavichy District, Gomel Region, Belarus)

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.02.1942

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1909 г.р.
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Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Зарецкий (Zaretsky) Абрам (Abram)

Мать: Zaretsky (Grenader) Sara Broha

д. Белёв, Барсуковский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь (Bialioŭ, Zhytkavichy District, Gomel Region, Belarus)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
07.12.1937

Жена: скрыто настройками приватности

г. Ленинград, РСФСР, СССР
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Бракосочетание
07.12.1937

Жена: Zaretsky (Shaps) Antonina

г. Ленинград, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Zalman Zaretsky
Смерть
10.02.1942
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище, г. Санкт-Петербург

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