Зарецкий Залман Абрамович
Место рожденияд. Белёв, Барсуковский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь (Bialioŭ, Zhytkavichy District, Gomel Region, Belarus)
Дата рождения1907
Дата смерти10.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
д. Белёв, Барсуковский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь (Bialioŭ, Zhytkavichy District, Gomel Region, Belarus)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.12.1937
Жена: скрыто настройками приватности
г. Ленинград, РСФСР, СССР
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Бракосочетание
07.12.1937
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Zalman Zaretsky
Смерть
10.02.1942
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище, г. Санкт-Петербург