Анна Петровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
1775
Сын: Потримай Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Колодная Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Харитина Тимофеевна
Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.08.1790
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Потримай Тимофей Афанасьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно