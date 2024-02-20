Потримай Тимофей Афанасьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1743
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1743
Отец: Потримай ?
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Сын: Потримай Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Колодная Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Харитина Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.08.1790
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Анна Петровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Смерть
1824
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука