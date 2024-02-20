Потримай Тимофей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Тимофей Афанасьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1743

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Потримай ?

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Сын: Потримай Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Колодная Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Сын: Потримай Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783

Сын: Потримай Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Харитина Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.08.1790

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Сын: Потримай Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
1824
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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