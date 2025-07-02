Кондырёв Александр Александрович
мужской, родился 22.07.1897, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 12.04.1915, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецКондырёв Александр Павлович02.10.1855 г.р.
МатьКондырёва (Дубельт) Анна МихайловнаОколо 06.09.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.04.1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург