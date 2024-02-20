Белай Марфа
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Белай Никита Калистратович
Отец ребёнка: Белай Калистрат
Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Калистратовна
Отец ребёнка: Белай Калистрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белай Никита Калистратович
Отец ребёнка: Белай Калистрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белай Мирон Калистратович
Отец ребёнка: Белай Калистрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белай Роман Калистратович
Отец ребёнка: Белай Калистрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белай Афанасий Калистратович
Отец ребёнка: Белай Калистрат
Смерть
Неизвестно