Белай Калистрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелай Калистрат

Белай Калистрат

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Белай Никита Калистратович

Мать ребёнка: Белай Марфа

Россия Екатеринославская губ.,Александровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Калистратовна

Мать ребёнка: Белай Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белай Никита Калистратович

Мать ребёнка: Белай Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белай Мирон Калистратович

Мать ребёнка: Белай Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белай Роман Калистратович

Мать ребёнка: Белай Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белай Афанасий Калистратович

Мать ребёнка: Белай Марфа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close