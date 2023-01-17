Вашкова (Зикеева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1862 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.
Дочь: Кузьмичёва Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Вашков Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.
Дочь: Вашкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Вашков Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1869 ст.
Отец ребёнка: Вашков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно