Вашкова (Зикеева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова (Зикеева) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Мценск, город Мценск, Орловская область
Бракосочетание
04.02.1862 ст.

Муж: Вашков Василий Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.

Дочь: Кузьмичёва Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Вашков Василий Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.08.1865 ст.

Дочь: Вашкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Вашков Василий Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
07.02.1869 ст.

Сын: Вашков Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Вашков Василий Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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