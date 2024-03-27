Хисматуллин Хисматулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Хисматулла

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биби

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Муса

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Хидиятулла

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамитов Мустафа

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Смерть
Неизвестно
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