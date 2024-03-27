Хисматуллин Хисматулла
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1773
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биби
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Муса
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Хидиятулла
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамитов Мустафа
Мать ребёнка: Хисматуллина ?
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Смерть
Неизвестно