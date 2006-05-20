Габитов Ибрагим Билялович
Место рожденияг.Казань
Дата рождения08.03.1908
Дата смерти20.05.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908
Отец: Габитов Биллял
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габитова (Ибраева) Разия
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
Неизвестно
Наименование награды Медаль «За оборону Москвы»
Рождение ребёнка
19.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габитова (Ибраева) Разия
Смерть
20.05.2006