Кортюков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1940
Дочь: Жаринова (Кортюкова) Галина Константиновна
Мать ребёнка: Перцева Евлампия Ивановна
Смерть
1941
Рождение ребёнка
20.04.1942
Дочь: Кортюкова Альвина (Алла) Константиновна
Мать ребёнка: Перцева Евлампия Ивановна