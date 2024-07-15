Кортюков Константин Иванович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кортюков Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перцева Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1940

Дочь: Жаринова (Кортюкова) Галина Константиновна

Мать ребёнка: Перцева Евлампия Ивановна

Смерть
1941
Рождение ребёнка
20.04.1942

Дочь: Кортюкова Альвина (Алла) Константиновна

Мать ребёнка: Перцева Евлампия Ивановна

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