Шаклеинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1898
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Шаклеина Ольга
Рождение ребёнка
29.01.1902
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шаклеина Ольга
Рождение ребёнка
27.06.1908
Сын: Шаклеинъ Сысой
Мать ребёнка: Шаклеина Ольга
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Шаклеинъ Александръ
Мать ребёнка: Шаклеина Ольга
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаклеина Ольга