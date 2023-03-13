Шаклеина (Дрягина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина (Дрягина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1898

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Шаклеинъ Семенъ

Рождение ребёнка
29.01.1902

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шаклеинъ Семенъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1908

Сын: Шаклеинъ Сысой

Отец ребёнка: Шаклеинъ Семенъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Шаклеинъ Александръ

Отец ребёнка: Шаклеинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеинъ Семенъ

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