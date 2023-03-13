Шаклеина (Дрягина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дрягинъ Якимъ Ивановъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1898
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Шаклеинъ Семенъ
Рождение ребёнка
29.01.1902
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шаклеинъ Семенъ
Рождение ребёнка
27.06.1908
Сын: Шаклеинъ Сысой
Отец ребёнка: Шаклеинъ Семенъ
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Шаклеинъ Александръ
Отец ребёнка: Шаклеинъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаклеинъ Семенъ