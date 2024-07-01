Ашихмин Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1965
Дочь: Фуникова (Ашихмина) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Ашихмина Елена Геннадьевна
Мужи, Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно