Ашихмин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1965

Дочь: Фуникова (Ашихмина) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Ашихмина Елена Геннадьевна

Мужи, Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
Неизвестно

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