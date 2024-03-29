Пажитнов (Подкидышь Павла Зотовича) Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пажитнов (Подкидышь Павла Зотовича) Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

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