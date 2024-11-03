Эммануэль Вадим Иванович 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Эммануэль Вадим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева Маргарита Николаевна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1955

Жена: Соболева Маргарита Николаевна

Развод
1960

Жена: Соболева Маргарита Николаевна

Смерть
Неизвестно

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