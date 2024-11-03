Эммануэль Вадим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соболева Маргарита Николаевна
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1955
Развод
1960
Смерть
Неизвестно