Рукосуева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Кондратий Тимофеевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Рукосуев Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Рукосуев Кондратий Тимофеевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анисья Кондратьевна

Отец ребёнка: Рукосуев Кондратий Тимофеевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Рукосуев Тимофей Кондратьев

Отец ребёнка: Рукосуев Кондратий Тимофеевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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