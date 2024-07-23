Рукосуева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Рукосуев Яков Кондратьевич
Отец ребёнка: Рукосуев Кондратий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анисья Кондратьевна
Отец ребёнка: Рукосуев Кондратий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рукосуев Тимофей Кондратьев
Отец ребёнка: Рукосуев Кондратий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно