(Кадошникова) Стефанида Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1915
Сын: Кадошников Иван Стефанович
Отец ребёнка: Кадошников Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1916
Сын: Кадошников Федор Стефанович
Отец ребёнка: Кадошников Стефан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно