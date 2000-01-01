(Кадошникова) Стефанида Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадошникова) Стефанида Димитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1915

Сын: Кадошников Иван Стефанович

Отец ребёнка: Кадошников Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Кадошников Федор Стефанович

Отец ребёнка: Кадошников Стефан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадошников Стефан Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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