Орищенко Ольга Федорова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Орищенко Ольга Федорова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1874

умерла 23.01.1914

Супруги
Орищенко Иосиф Данилов1873 г.р.
Дети
Орищенко Иосиф Иосифов1895 г.р.
Орищенко Иван Иосифов1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орищенко Иосиф Данилов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Орищенко Иосиф Иосифов

Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Орищенко Иван Иосифов

Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Орищенко) Анна Иосифова

Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Орищенко) Ольга Иосифова

Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Орищенко Яков Иосифов

Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Орищенко Михаил Иосифов

Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Орищенко) Александра Иосифова

Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов

Смерть
23.01.1914

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