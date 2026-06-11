Орищенко Ольга Федорова
женский, родилась 1874
умерла 23.01.1914
Супруги
Орищенко Иосиф Данилов1873 г.р.
Дети
Орищенко Иосиф Иосифов1895 г.р.
Орищенко Иван Иосифов1899 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Орищенко) Анна Иосифова
Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Орищенко) Ольга Иосифова
Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Орищенко) Александра Иосифова
Отец ребёнка: Орищенко Иосиф Данилов
Смерть
23.01.1914