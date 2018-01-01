Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Бернатович Стефания Алексеевна
Бернатович Стефания Алексеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.01.2018
Пол
Женский
Отец
Бернатович Алексей Викторович
1985 г.р.
Мать
Бернатович (Демидович) Наталья Дмитрьевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.2018
Отец:
Бернатович Алексей Викторович
Мать:
Бернатович Наталья Дмитрьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия