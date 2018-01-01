Бернатович Стефания Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернатович Стефания Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.2018

Отец: Бернатович Алексей Викторович

Мать: Бернатович Наталья Дмитрьевна

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