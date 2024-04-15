Романченко Даниил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко Даниил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

08.08.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Романченко Павел Данилович

Мать: не указана

Смерть
08.08.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9YK-9?i=756&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.08.1904 ст.
на кладбище д. Кровная
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