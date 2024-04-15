Романченко Даниил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти08.08.1904 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Романченко Павел Данилович
Смерть
08.08.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9YK-9?i=756&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.08.1904 ст.
на кладбище д. Кровная