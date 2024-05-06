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Антип Прокофьев

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

08.03.1791 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1788 ст.

Сын: Федот Антипов

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-26V?i=418&cc=1921824 Восприемники: господские дети Василий Сергеев Огарев и секретарская дочь девица Александра Семеновна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлева

Смерть
08.03.1791 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-NHY?i=195&cc=1921824 34 года
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