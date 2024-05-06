Антип Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти08.03.1791 ст.
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
02.03.1788 ст.
Сын: Федот Антипов
Мать ребёнка: Мария Яковлева
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-26V?i=418&cc=1921824 Восприемники: господские дети Василий Сергеев Огарев и секретарская дочь девица Александра Семеновна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлева
Смерть
08.03.1791 ст.
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-NHY?i=195&cc=1921824 34 года