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(Хохлова) Анна Васильевна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.09.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1814 ст.

Отец: Хохлов Василий Николаевич

Мать: Хохлова Мария Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.664, л.199).
Крещение
05.09.1814 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были деревни Песочное крестьянин Василий Петрович Жулин и села Богородского крестьянина Ивана Михайловича дочь девица Евдок... Показать все
Смерть
Неизвестно

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