(Хохлова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1814 ст.
Отец: Хохлов Василий Николаевич
Мать: Хохлова Мария Ивановна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.664, л.199).
Крещение
05.09.1814 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были деревни Песочное крестьянин Василий Петрович Жулин и села Богородского крестьянина Ивана Михайловича дочь девица Евдок... Показать все
Смерть
Неизвестно