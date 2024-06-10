Лисавенко (Жарких) Надежда Полуектова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛисавенко (Жарких) Надежда Полуектова

Лисавенко (Жарких) Надежда Полуектова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисавенко Яков Семенов

Рождение ребёнка
07.05.1879

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Лисавенко Яков Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.09.1882

Сын: Лисавенко Иван Яковлев

Отец ребёнка: Лисавенко Яков Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.03.1885

Сын: Лисавенко Кирилл Яковлев

Отец ребёнка: Лисавенко Яков Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.