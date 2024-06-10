Лисавенко (Жарких) Надежда Полуектова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1879
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Лисавенко Яков Семенов
Рождение ребёнка
18.09.1882
Отец ребёнка: Лисавенко Яков Семенов
Рождение ребёнка
24.03.1885
Отец ребёнка: Лисавенко Яков Семенов
Смерть
Неизвестно