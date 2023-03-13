Федоровъ Евдокимъ Иосифовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровъ Евдокимъ Иосифовъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1904

Сын: Федоровъ Василий

Мать ребёнка: Федорова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Федорова Марина

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Марина

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