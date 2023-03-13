Федоровъ Евдокимъ Иосифовъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1904
Сын: Федоровъ Василий
Мать ребёнка: Федорова Марина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Федорова Марина
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Марина