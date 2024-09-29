Иванова-Самойлова (Карпова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.02.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1854 ст.
Бракосочетание
04.05.1871 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Матрона Петровна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
30.12.1875 ст.
Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Василий Петрович
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Петр Кондратьевич
Смерть
Неизвестно