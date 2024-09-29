Иванова-Самойлова (Карпова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова-Самойлова (Карпова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.02.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1854 ст.

Отец: Самойлов (Иванов) Иван(Иоанн) Карпович

Мать: Сергеева Анастасия Сергеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.05.1871 ст.

Муж: Михайлов-Самойлов (Васильев) Петр Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1873 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Матрона Петровна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Петр Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1875 ст.

Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Василий Петрович

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Петр Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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