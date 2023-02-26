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(Егорова) Анна Иванова

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Место рождения

с.Никольское Калужской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Егоров Иван

Мать: не указана

с.Никольское Калужской губ.
Бракосочетание
02.?.1900

Муж: Тихон Спиридонов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1901

Сын: Николай Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Спиридонов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.12.1907

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Спиридонов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1910

Дочь: Анастасия Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Спиридонов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Татьяна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Спиридонов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.03.1916

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Спиридонов

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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