(Егорова) Анна Иванова
Место рожденияс.Никольское Калужской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Егоров Иван
Мать: не указана
с.Никольское Калужской губ.
Бракосочетание
02.?.1900
Муж: Тихон Спиридонов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1901
Сын: Николай Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Спиридонов
Рождение ребёнка
22.12.1907
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Спиридонов
Рождение ребёнка
28.10.1910
Дочь: Анастасия Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Спиридонов
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Татьяна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Спиридонов
Рождение ребёнка
18.03.1916
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Спиридонов
Смерть
Неизвестно