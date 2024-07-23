Сорокин Димитрий Иванович
Место рожденияд. Татариново
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сорокин Иван Павлович
д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно
д. Татариново
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пиама Дмитриевна
Мать ребёнка: Сорокина Степанида Михайловна
д. Татариново
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Афанасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сорокина Степанида Михайловна
д. Татариново
Смерть
Неизвестно