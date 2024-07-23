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Сорокин Димитрий Иванович

Место рождения

д. Татариново

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сорокин Иван Павлович

Мать: Сорокина Фёкла Алексеевна

д. Татариново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Степанида Михайловна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пиама Дмитриевна

Мать ребёнка: Сорокина Степанида Михайловна

д. Татариново
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Афанасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сорокина Степанида Михайловна

д. Татариново
Смерть
Неизвестно

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