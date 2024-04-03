Скороходова Марина Федоровна
Место рожденияс. Ярославка
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ярославка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1Й Муж
Бракосочетание
04.11.1859
Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Венчал священник Иоанн Доброхотов с причтом
Смерть
Неизвестно