Скороходова Марина Федоровна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Марина Федоровна

Место рождения

с. Ярославка

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ярославка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1Й Муж

Бракосочетание
04.11.1859

Муж: Скороходов Яков Назаров

Храм Рождества Христова с.Старокленское Раненбургский уезд Рязанская губ
Венчал священник Иоанн Доброхотов с причтом
Смерть
Неизвестно

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