Зюзин Николай Степанович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЗюзин СтепанНеизвестно г.р.
Супруги
Зюзина Лидия ТрофимовнаНеизвестно г.р.
Зюзина (Руссен) Евгения Александровна18.04.1907 г.р.
Дети
Зюзин Эрлен Николаевич15.08.1924 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зюзин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюзина Лидия Трофимовна
Рождение ребёнка
15.08.1924
Мать ребёнка: Зюзина (Руссен) Евгения Александровна
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно