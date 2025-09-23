Зюзин Николай Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зюзин Николай Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Зюзин СтепанНеизвестно г.р.
Супруги
Зюзина Лидия ТрофимовнаНеизвестно г.р.
Зюзина (Руссен) Евгения Александровна18.04.1907 г.р.
Дети
Зюзин Эрлен Николаевич15.08.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зюзин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюзина (Руссен) Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюзина Лидия Трофимовна

Рождение ребёнка
15.08.1924

Сын: Зюзин Эрлен Николаевич

Мать ребёнка: Зюзина (Руссен) Евгения Александровна

Одесса, Одеська область

Смерть
Неизвестно

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