Голицына (Судиенко) Анастасия Михайловна
женский, родилась ?.12.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 08.05.1873, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Голицын Эммануил Васильевич18.09.1834 г.р.
Дети
Наумова (Голицына) София Эммануиловна10.11.1869 г.р.
Голицына Надежда Эммануиловна15.11.1871 г.р.Показать еще 1
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Рождение
?.12.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1865
Рождение ребёнка
10.11.1869
Дочь: Наумова (Голицына) София Эммануиловна
Отец ребёнка: Голицын Эммануил Васильевич
Рождение ребёнка
15.11.1871
Дочь: Голицына Надежда Эммануиловна
Отец ребёнка: Голицын Эммануил Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1873
Сын: Голицын Василий Эммануилович
Отец ребёнка: Голицын Эммануил Васильевич
Смерть
08.05.1873