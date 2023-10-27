Голицына (Судиенко) Анастасия Михайловна ?.12.1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Судиенко) Анастасия Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.12.1844, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 08.05.1873, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Голицын Эммануил Васильевич18.09.1834 г.р.
Дети
Наумова (Голицына) София Эммануиловна10.11.1869 г.р.
Голицына Надежда Эммануиловна15.11.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
03.11.1865

Муж: Голицын Эммануил Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.11.1869

Дочь: Наумова (Голицына) София Эммануиловна

Отец ребёнка: Голицын Эммануил Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1871

Дочь: Голицына Надежда Эммануиловна

Отец ребёнка: Голицын Эммануил Васильевич

Рождение ребёнка
03.05.1873

Сын: Голицын Василий Эммануилович

Отец ребёнка: Голицын Эммануил Васильевич

Смерть
08.05.1873
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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