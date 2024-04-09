Потылицын Алексий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Потылицын Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Потылицына) Елена Алексиева
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Потылицын Степан Алексеев
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Потылицын Никифор Алексиев
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Смерть
До 1780