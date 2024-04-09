Потылицын Алексий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Алексий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1780

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Потылицын Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Потылицын Яков Алексеев

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Потылицын Петр Алексеев

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Потылицына) Елена Алексиева

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Потылицын Степан Алексеев

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Потылицын Никифор Алексиев

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Смерть
До 1780

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