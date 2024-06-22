Шпак Аксентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Аксентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпак Марина Аксентьевна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна

Алексеевка, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпак Яков Аксентьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Анна

Алексеевка, Одеська область
Рождение ребёнка
04.07.1913

Сын: Шпак Карпо Аксентьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Анна

Алексеевка, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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