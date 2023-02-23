Кирпу Зоя Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпу Зоя Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Кирпу Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кирпу Николай Иванович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Кирпу Павел Николаевич

Отец ребёнка: Кирпу Николай Иванович

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Кирпу Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Кирпу Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпу Николай Иванович

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