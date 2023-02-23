Кирпу Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Кирпу Иван Потапович
Мать: Кирпу Мария Павловна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Кирпу Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кирпу Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
1980
Мать ребёнка: Кирпу Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Кирпу Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Кирпу Зоя Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирпу Зоя Константиновна