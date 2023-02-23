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Кирпу Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Кирпу Иван Потапович

Мать: Кирпу Мария Павловна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Кирпу Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кирпу Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Кирпу Павел Николаевич

Мать ребёнка: Кирпу Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Кирпу Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Кирпу Зоя Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпу Зоя Константиновна

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